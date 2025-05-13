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ضبط طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وأعلاف وسلع متنوعة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية

 من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط نصف طن أعلاف، 510 كيلو مخللات، 50 كيلو دجاج، 30 كيلو لحوم، 25 كرتونة خل، 200 لتر سولار، 200 لتر كلور، 150 لتر صابون سائل.

وقامت الحملة بتحرير 238 مخالفة تموينية، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 165 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 73 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

 

الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق 

 وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح للصوامع.

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