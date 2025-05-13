بعد تعديه على بنت، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة المفتي في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مهاب عبدالحميد وعضوية المستشارين أبو بكر ياسين أبو بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني، والحاجب جبريل محمد، بإحالة أوراق سائق إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لارتكابه اقتحام منزل فتاة والتعدي عليها جنسيًا في إحدى قرى مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

ترجع أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2023 عندما حررت أسرة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، مقيمة في إحدى قرى مركز قفط محضرًا ضد سائق تربطهم معه صلة نسب لاقتحامه منزلهم في غيابهم لوجودهم في جنازة متوفى وقام بالتعدي على ابنتهم جنسيًا بالإكراه.

وأوضحت التحريات بعد التحقيق في الواقعة أن المجني عليها كانت بمفردها واقتحم المتهم عليها منزلها في غياب أسرتها وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها حتى سمع الجيران صراخها واتصلوا بعائلتها وكانت قد تضررت منه بالتعدي عليها في إحدى قرى مركز قفط.

تم القبض على المتهم وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة التعدي جنسيًا على فتاة بعد اقتحام منزلها في غياب أسرتها.

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