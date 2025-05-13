الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

إزالة منزل آيل للسقوط في قنا

إزالة منزل آيل للسقوط
إزالة منزل آيل للسقوط

نفذت الوحدة المحلية إزالة منزل آيل للسقوط بمنطقة شؤون المعنا، التابعة لمحافظة قنا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتعامل الفوري مع الحالات التي تُشكل خطرًا على حياة المواطنين.

وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقد تمت الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد ورود بلاغات تفيد بتدهور حالة المبنى، مما استدعى التحرك الفوري حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا استمرار متابعتها لحالة المباني القديمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل حيال أي خطر يهدد المواطنين.

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