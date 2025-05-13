الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في قنا

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي بالبناء

 تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حملة استهدفة إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء  بدون ترخيص. 

وبحضور منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية أنه تم تنفيذ الإزالة.


قال حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حملات مستمرة لإزالة التعديات في قنا

 وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية السلامية، وذلك بحوض السبخة زمام الهيشة على مساحة قيراط ونصف، بناء سور من جميع الجهات بارتفاع نصف متر تقريبا بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.                                  

والحالة الثانية  على مساحة قيراط حوض عبد الرحمن زمام الهبشة بناء سور بارتفاع مترين ونصف تقريبا بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت والحالة الثالثة مساحة قيراط حوض عبد الرحمن زمام الهيشة.                    

أما الحالة الرابعة  بحوض السبخة زمام الهيشة على مساحة قيراط بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع نصف متر تقريبا.                               

وأخيرا الحالة الخامسة بنجع عايد الهيشة على مساحة نصف قيراط سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع مترين وتمت الإزالة.


كما أشار رئيس المركز إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.


وشدد الزمقان على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

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