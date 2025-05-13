مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة جذب الاستثمارات العالمية بميزاتها التنافسية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات الشركة التركية "هيات إيجيبت للمنتجات الصحية"، وهو مصنع لإنتاج المناديل الورقية من مواد غير نسيجية، يقع داخل نطاق المُطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة.

ورافق رئيس مجلس الوزراء: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير صالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، وفيدات يلدريم، نائب رئيس شركة هيات إيجيبت لأفريقيا والشرق الأوسط.



مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نواة جذب الاستثمارات العالمية بميزاتها التنافسية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نواة جذب الاستثمارات العالمية بميزاتها التنافسية؛ سواء من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي بموانيها على البحرين المتوسط والأحمر، والمناطق الصناعية، التي تتكامل مع الموانئ لخدمة حركة التجارة العالمية ودعم الأنشطة والخدمات اللوجستية، وكذلك توافر العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن الشبكة القومية للطرق والأنفاق التي نفذتها الدولة لربط شرق المنطقة بغربها لدعم التنمية في سيناء ومدن القناة، لافتًا إلى تنوع الاستثمارات من دول مختلفة وقطاعات صناعية ولوجستية متنوعة تستهدف نحو ملياري مستهلك عالميًّا بما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسهم في نفاذ الصادرات للأسواق المختلفة.

فيما أوضح وليد جمال الدين أن توسعات شركة "هيات إيجيبت" بافتتاح المصنع الجديد لإنتاج المناديل الورقية من مواد غير نسيجية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعكس مدى نجاح الشراكة مع المنطقة الاقتصادية، وكذا المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، لافتًا إلى حرص الهيئة الدائم على تقديم أوجه الدعم لمستثمري الهيئة وشركاء نجاحها من المطورين الصناعيين، وكذا المشغلين بالموانئ التابعة للهيئة، مؤكدًا السعي الدائم نحو رقمنة خدمات المستثمرين؛ سواءً من خلال خدمة الشباك الواحد، أو الخدمات والإجراءات الجمركية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الذي افتتحته الهيئة مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تخدم الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي ترتكز على إتاحة مناخ جاذب للاستثمار مدعومًا بالحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية المقدمة للمستثمرين.

وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من مسئولي شركة "هيات إيجيبت" حول المصنع، مشيرين إلى أنه يقع على مساحة إجمالية 21 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراته 60 مليون دولار، ما يعادل نحو 3 مليارات جنيه، ويتيح نحو 200 فرصة عمل مباشرة، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 60 ألف طن.

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، منطقة التحضيرات والماكينة الرئيسية، كما حرص على تفقُد غرفة التحكم للماكينة الرئيسية، وتفقَد أيضا ماكينة التغليف، فضلا عن منتجات المصنع.

هذا وتمتلك الشركة مصنعًا قائمًا للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة الصناعية بنطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" على مساحة 400 ألف متر مربع، باستثمارات تجاوزت 330 مليون جنيه، ويوفر 450 فرصة عمل مباشرة، ويصل إجمالي استثمارات الشركة بعد إضافة التوسعات الجديدة إلى ما يعادل 3 مليارات و330 مليون جنيه، وتتيح الشركة نحو 650 فرصة عمل إجمالية.

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