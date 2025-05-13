لاعب هولندي جديد في ليفربول لتعويض رحيل أرنولد

بات نادي ليفربول الإنجليزي قريبا من حسم صفقة بديل ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير الفريق الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن أرنولد، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، رحيله عن النادي، وسط تقارير تشير إلى توقيعه مجانًا مع ريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

فريمبونج بديل أرنولد في ليفربول

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ليفربول يحرز تقدمًا ملحوظًا في مفاوضاته لضم جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن، بعد اتصالات جرت الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن ليفربول بدأ مناقشة تفاصيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج، الذي يبلغ قيمته 35 مليون يورو، مع إدارة باير ليفركوزن.

وأشار خبير الانتقالات إلى أن محادثات جارية مع اللاعب الهولندي، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

فريمبونج رابع هولندي في ليفربول

ويضم ليفربول حاليًا 3 لاعبين هولنديين، هم فيرجيل فان دايك، وكودي جاكبو، وريان جرافنبيرخ، بالإضافة إلى المدرب آرني سلوت.

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