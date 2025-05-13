إنتر ميلان يحسم صفقته الأولى استعدادا لكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي بات على وشك التعاقد مع الجناح البرازيلي لويس هنريكي، لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة قد تمتد عقدها حتى عام 2030.

تأتي هذه الأنباء وسط أجواء إيجابية يعيشها إنتر ميلان، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وتقليص الفارق مع نابولي المتصدر لنقطة واحدة في صراع لقب الدوري الإيطالي.

أول صفقة لإنتر ميلان للموسم الجديد

ويبدو أن الفريق على أعتاب إتمام أولى صفقاته للموسم المقبل، ما يعزز طموحاته في المنافسات المحلية والقارية.

وأفاد الصحفي فلوريان بليتينبيرج، المتخصص في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، بأن إنتر ميلان توصل لاتفاق شفهي مع هنريكي، البالغ من العمر 23 عاما.

ومع ذلك، لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي مع أوليمبيك مارسيليا، حيث تستمر المفاوضات بين الطرفين.

ويمتد عقد لويس هنريكي مع مارسيليا حتى عام 2028، مما يعني أن إتمام الصفقة سيستلزم مفاوضات مالية دقيقة.

وفي حال نجاح الصفقة، سيكون الجناح البرازيلي مؤهلا للمشاركة مع إنتر ميلان في كأس العالم للأندية، ما يضيف قيمة كبيرة للفريق.

أرقام لويس هنريكي مع مارسيليا

ويقدم هنريكي، موسما مميزا في الدوري الفرنسي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، ورغم تألقه، يطالب قطاع من جماهير مارسيليا برحيله، مما قد يسهل إتمام الصفقة لصالح إنتر ميلان.

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