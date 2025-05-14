مدرسة البترول بعد الإعدادية، تنسيق القبول والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

بدائل الثانوية العامة، بدأ يبحث الطلاب وأولياء الأمور طلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن شروط التقديم في مدرسة البترول بعد الإعدادية، كبديل متاح ومضمون للثانوية العامة التي يمكن لأبنائهم الإلتحاق بها.

مدرسة البترول بعد الإعدادية

ويلجأ الطلاب وأولياء الأمور لبدائل الثانوية العامة 2025 كحل أفضل ومضمون عن ضغط وتوتر الثانوية العامة الدائم، والتي أصبح يقبل عليها عدد كبير من الطلاب.

تفاصيل الالتحاق بمدارس البترول بعد الشهادة الإعدادية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية ننشر بدائل الثانوية العامة التي يمكن طلاب الشهادة الإعدادية 2025 الالتحاق بها خاصة في مجال البترول والتابعة لوزارة التربية والتعليم وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات هي كالتالي:

أولًا: في مجال البترول:

1- مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.

2- مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.

3- مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب – البحر الأحمر.

4- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثانيًا: في مجال مشتقات البترول (البتروكيماويات):

1- مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية.

2- مدرسة السويس الفنية المتقدمة.

3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثالثًا: في مجال النقل البحري:

1- المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة (تابعه للمعهد الإقليمي للنقل النهري).

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني ننشر الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية 2025 للتقديم في الصف الأول الثانوي خلال السنوات الماضية وهي كالتالي:

1- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور لها

2- أصل شهادة الميلاد و3 صور لها

3- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

4- 4 صور شخصية للطالب أو الطالبة

5- شهادة صحية للطالب تثبت صحته

6- ملف التقديم ويجب أن يحتوي على: طلب الالتحاق، وملف متابعة الطالب، و1 طابع تعليمي + 2 طابع مهن تعليمية + 1 تنمية موارد.

شروط التقديم في مدرسة البترول بعد الإعدادية 2025



وعن الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين في مدرسة البترول بعد الإعدادية 2025 خلال السنوات الماضية جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على مجموع التنسيق التي أعلنت عنه مدارس البترول.

- يجب أن يجتاز الطالب في الاختبارات المدرسة سواء النفسية أو الصحية وأن يجتاز الكشف الطبي.

- يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- يجب ألا تقل درجات الطالب عن 150 درجة.

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