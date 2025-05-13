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أخبار مصر

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد ورياح مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من متابعة الأقمار الصناعية يوجد غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-5- 2025 بوادي النطرون

ومع تقدم الوقت تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

 

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