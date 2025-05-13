جنايات قنا تقضي بالمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني، والحاجب جبريل محمد، بالسجن المؤبد على عامل وغرامة نصف مليون جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين والعقاقير بدائرة قسم قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر فبراير من العام الجاري 2025 عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قسم مكافحة المخدرات القبض على عامل يُدعى محمد.إ يبلغ من العمر 19عامًا، مقيم البحر الأحمر، بحوزته كميات من المواد المخدرة في دائرة بندر قنا.

وتبين بعد الفحص أن المتهم مقيم في القصير تاجر في كل أنواع المخدرات، ويتردد دائمًا على عدة مراكز في قنا فتم وضع خطة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مديرية أمن قنا لضبطه خلال ترويج المواد المخدرة وبالفعل تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الهيروين وميثاميفتامين وسلاح أبيض قبل توزيعهم على عملائه في بندر قنا.

تم القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على المتهم وغرامة مالية نصف مليون جنيه.

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