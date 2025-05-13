لنقل 3200 راكب في الساعة، تسيير 100 أتوبيس "ترددي" مكيف على الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية بالمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT.

استقل الوزير أحد أتوبيسات المشروع مرورا بكافة محطات المرحلة البالغة 14 محطة، وهي محطات: (عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه "بهتيم وأكاديمية الشرطة" – 11 محطة سطحية بنفق مشاه "وهي محطات: (الإسكندرية الزراعي والعقيد احمد عبدالرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس")، وذلك من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة، حيث اطمأن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمرحلة الاولى من المشروع وجاهزيتها للتشغيل لجمهور الركاب خلال الفترة القادمة.

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي

واطلع الوزير خلال جولته بالمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف، سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وأكد الوزير على تنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع،BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو وخط سكة حديد عدلي منصور السويس وموقف أتوبيسات السوبر جيت.

كما تم الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق، بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل (5 ميكروباص)، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وقد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

تنفيذ 21 محطة في المرحلة الثانية من المشروع

وكذلك تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذها بعدد21 محطة، وذلك في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (الإسكندرية الصحراوي).

وأكد الوزير على أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

وخلال جولته التفقدية تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (٩ د)، وتم فتحه أمام حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

وكذلك اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على معدلات تنفيذ الطريق الخدمي“السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وأكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق.



مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاث يبلغ طوله 110 كم، ويشم 48 محطة، بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 14 محطة، والتي تشمل المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم، متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (الإسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوى بعد إنهاء التوسعة بتلك المسافة.

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