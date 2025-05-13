العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل منزله بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة مُسن في حالة تعفن داخل منزله في قرية القارة مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله في قرية القارة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة م، يبلغ من العمر 60 عامًا، في حالة تعفن لوفاته منذ يومين إثر أزمة قلبية ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، داخل قرية القارة مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة لحين تسليمها إلى ذويها ودفنها إلى مثواها الأخير بمدافن قريتهم.

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