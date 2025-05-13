آخر مستجدات تطوير هيئة قناة السويس تزامنا مع حرب غزة وهجمات الحوثيين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.

السيسي يوجه بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة

كما وجه الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية في اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محورًا أساسيًا في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن

وترصد فيتو أخر مستجدات تطوير هيئة قناة السويس رغم حرب غزة وهجمات الحوثيين

- أطلع الرئيس السيسي على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، واستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.

تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة

- الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير ٢٠٢٥

- محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة اجمالية ١٨٠ الف متر مكعب

- إدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة

تطهير بواغيز بحيرة البردويل

- متابعة تطورات المشاريع التي تقوم بها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.

- متابعة جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية

- التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية إحتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها

- متابعة خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.

الهجمات الحوثية

- أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة ضد إسرائيل ولم يتم التوصل إلى هدنة حقيقية في قطاع غزة حتى الآن ما يؤثر سلبا على استقرار حركة الملاحة البحرية في قناة السويس

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية أن شهر إبريل شهد تراجعا ملحوظا في عدد السفن العابرة للقناة نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر.

قناة السويس

وأوضح رئيس الهيئة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ المشروعات التطويرية في القناة قائلًا: نقوم بمواصلة أعمال التطوير دون توقف وقناة السويس جاهزة تماما لاستقبال جميع السفن فور الإعلان عن هدنة في المنطقة

وأكد الفريق أسامه ربيع أن الهيئة لا تحمل الدولة أي أعباء مالية مؤكدًا كل احتياجات قناة السويس تتم صناعتها داخل مصر ولم نكلف الدولة دولارا واحدا كما أعلن عن الانتهاء من محطة مياه الإسماعيلية الجديدة بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه.

شركة قناة السويس

كما أكد الفريق أسامة ربيع أن المملكة الأردنية الهاشمية طلبت من شركة قناة السويس تصنيع لانش ضخم لصالحها مشيرا إلى أن العمل على تنفيذ هذا المشروع جار حاليا موضحا أن كل الشركات الملاحية العالمية تنتظر عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر من أجل استئناف عبور السفن بشكل طبيعي عبر قناة السويس.

وأضاف أن هناك 30 سفينة تمر حاليا عبر القناة يوميا لصالح توكيل ملاحي فرنسي عالمي في إشارة إلى استمرار عمل القناة رغم التوترات الإقليمية كما كشف رئيس الهيئة عن دراسة تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور بعض الشركات لفترة محددة وذلك بهدف تشجيع المزيد من السفن على استخدام قناة السويس وأشار إلى أن هذا القرار سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطورات حركة الملاحة بقناة السويس

وأكد رئيس الهيئة أن عبور أي عدد من السفن عبر قناة السويس يعد مكسبا للدولة المصرية مشددًا على أن الهيئة تعمل باستمرار على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتعزيز الثقة في الممر الملاحي العالمي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، واستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.



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