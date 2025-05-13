التربية والتعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمي الوزارة.



ويمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاصة به عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر هذا الرابط:



وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٥، وتستمر حتى الخميس ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وفقًا للجدول المحدد.

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