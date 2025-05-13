الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي توضح دور الخروب في حماية الكلى (فيديو)

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

نشرت التعليم العالي الحلقة الثانية من مبادرة "العلم للجميع" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس مقطع فيديو تحت عنوان "الخروب.. درع طبيعي لحماية الكلى". 

التعليم العالي توضح دور الخروب في حماية الكلي

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "العلم للجميع"، التي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تنشر الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي الحلقة الثانية من السلسلة، والتي تهدف إلى تبسيط الأبحاث العلمية وطرحها بلغة سهلة للجمهور العام.

 

وتتناول الحلقة الثانية التي تقدمها شيماء عطية أستاذ مساعد بقسم المناعة - معهد تيودور بلهارس للأبحاث،  دراسة بحثية حول التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب ضد السمية الكلوية الناتجة عن عقار الدوكسوروبيسين المستخدم في علاج السرطان، حيث أظهرت النتائج دورًا مهمًا لمستخلص الخروب في دعم وظائف الكلى وتقليل الالتهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الأبحاث العلمية التعليم العالي والبحث العلمي تيودور بلهارس للأبحاث تيودور بلهارس علاج السرطان معهد تيودور بلهارس للأبحاث وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

"تيودور بلهارس" يكشف فوائد البروبيوتيك في تحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعة

أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من جامعة ولاية وست فيرجينيا الأمريكية

المركز القومي للبحوث يستضيف سمير فرج في ندوة حول إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة

إرشادات هامة لطلاب الجامعات داخل مقار لجان الامتحانات (إنفوجراف)

جامعة عين شمس تشارك بفعالية في المهرجان الأول للفنون الشعبية لتحالف جامعات القاهرة الكبرى

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تفعيل المبادرات والبرامج والمنح المشتركة

موعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية

الأكثر قراءة

فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"

نفوذ وسلطة موازية، من هو عبد الغني الككلي الذي أعلن مقتله في اشتباكات طرابلس؟

فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

وفاة الفنان شريف ليلة بشكل مفاجئ

وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة تعلن انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح

وانفرطت حبات العقد، محمد صلاح مهدد بضياع رقمين قياسيين قبل نهاية الدوري الإنجليزي

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية