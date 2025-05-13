التعليم العالي توضح دور الخروب في حماية الكلى (فيديو)

نشرت التعليم العالي الحلقة الثانية من مبادرة "العلم للجميع" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس مقطع فيديو تحت عنوان "الخروب.. درع طبيعي لحماية الكلى".

التعليم العالي توضح دور الخروب في حماية الكلي

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "العلم للجميع"، التي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تنشر الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي الحلقة الثانية من السلسلة، والتي تهدف إلى تبسيط الأبحاث العلمية وطرحها بلغة سهلة للجمهور العام.

وتتناول الحلقة الثانية التي تقدمها شيماء عطية أستاذ مساعد بقسم المناعة - معهد تيودور بلهارس للأبحاث، دراسة بحثية حول التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب ضد السمية الكلوية الناتجة عن عقار الدوكسوروبيسين المستخدم في علاج السرطان، حيث أظهرت النتائج دورًا مهمًا لمستخلص الخروب في دعم وظائف الكلى وتقليل الالتهابات.

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