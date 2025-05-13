أبانوب ناجي، قصة ملاك رحمة يقدم خدماته لغير القادرين في البيوت، والسر عمه عبد الستار (فيديو)

“شايف عمك عبد الستار.. خليك زيه يا ولدي.. امشِ في طريق الخير.. والرب يرعاك ومش حيسيبك أبدًا.. دعوة حلوة تبسط وشفاء مريض على يدك فرحة كبيرة”. كلمات طالما ترددت على مسامع أبانوب الذي بدأ العمل الخيري مبكرًا منذ كان طالبًا في السنة الأولى بتمريض جامعة جنوب الوادي، والده طلب منه أن يسير على نهج أحد أهالي القرية ويدعى العم عبد الستار وهو متبرع بإنهاء إجراءات واستخراج تصاريح وأوراق رسمية لأهالي بلدتهم.

“فيتو” التقت أبانوب ناجي طالب تمريض بالسنة الأخيرة بجامعة جنوب الوادي، الذي يخرج لتقدم الخدمات الطبية متبرعًا لغير القادرين سواء في المنازل أو تابعين لجمعيات خيرية أو دور مسنين.

يحيى الهلال مع الصليب

قال “ابانوب” ابن قرية أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر والذي يدرس تمريض بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا: "تعلمت طريق الخير عندما كنت أعمل بخدمة كنيسة “خدمة أبونا إبرام” تابعة لإحدى المؤسسات الطبية في مصر، ومن هنا بدأت مشوار الخير، حيث خرجت في قوافل طبية بالقرى والنجوع للكشف عن الأمراض وقياس الضغط والسكر".

وأضاف “ابانوب” في حديثه لـــ"فيتو":" الذي شجعني على هذا الأمر هو والدي ودائمًا كان يردد لي “امشِ في الخير زي عم عبد الستار وكده كده الماديات حتاجي” من هنا بدأت الرحلة وتعلمت الخير وعم عبد الستار هو صديق والدي في القرية واشتهر بأعمال الخير وتقديمها للجميع دون تفرقة بين مسلم ومسيحي".

ما حدش يقدر يفرقنا غير الموت

وأشار إلى أن القوافل الطبية التي كانت تخرج لا تفرق بين مسلم ومسيحي الجميع في المرض سواسية، ولا يمكن لأي شخص أن يفرق في المعاملة خاصة في ما يتعلق بالصحة والمرض.

ونوه بأن الحياة صعبة وللأسف القوافل الطبية عندما تخرج والأهالي يأتون إلى الكشف يكتشفون عددًا كبيرًا منهم مصاب بأمراض عدة وفي إحدى القوافل الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي تم اكتشاف 20 سيدة مصابة.

واستطرد في حديثه إلى أن الكثير لا يهتم بالصحة إلا في حالة السقوط مغشيًّا عليه وبعض الأحيان يصل المرض إلى حالة متأخرة بسبب التراخي في الكشف المبكر.

أصعب الحالات والمواقف

عن أصعب المواقف التي واجهته قال:" عندما جاءت إليَّ سيدة بسيطة وطلبت تقديم رعاية صحية لزوجها وطلبت منها ضرورة نقله الي عناية مركزة ولكن لضيق الحال لم تستطيع ذلك ولعدم وجود اسرة كافية بالمستشفيات الحكومية وبعدها علمت أنه توفي وكان هذا من أصعب المواقف بالنسبة لي".

ونوه الي أنه عن الذهاب الي الحالات لا أطلب منهم شئ في حالات غير القادرين أما القدرين اترك الامر لهم وهم بحسب ما يرون وكثير منهم يستغرب الأمر ويقول لي دائمًا: "ما حدش كده لازم تحدد سعر معين" أرفض هذا الأمر وأجد سعادتي عندما أرى ابتسامة المريض أمامي وأنني كنت جزءًا ولو بسيطًا من ازاحة القلق والتوتر والشعور بالرضا أمر لا مثيل له.

وأكد أن العوض يأتي دائما من الله، متابعًا: "حالة بتعوض حالة وربنا بيرزق ما قدرش أشوف مريض قدامي وأحدد سعر دائمًا أقول لهم أدخل أشوف وبعدها اللي أنتو عاوزين تدفعوه راضي بيه درجة أن أحد الأشخاص أخرج لي مبلغًا من المال كبيرًا جدًّا وطلب مني أن أحصل على ما أريده ورفضت تمامًا".

وأشار إلى أن المرض أصعب شيء في الدنيا لا يمكن التجارة به وذلك مرفوض تمامًا، وكل من بيده تقديم المساعدة لا يتأخر عليها مسلم أو مسيحي مش بيفرق غير أن الروح تفضل موجودة وتقدر تحافظ على حياة إنسان وتنقذه من الموت.

أمنيات مستقبلية

وعن أمنياته قال “ابانوب”:" نفسي أعمل مركز أو مستشفى طبي يقدم خدمات طبية بأسعار رمزية ولغير القادرين مجانًا خاصة في تخصص العناية المركزة والحضانات هذان من أكثر ما قابلت حالات وكانت تدمي قلبي وتشعرني بالضيق في أنني لا أملك تقدمي المساعدة لهم".

وتابع: “مبادرتي اللي عملتها في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لغير القادرين أتمني أن تتوج بهذا الصرح الطبي الذي سيكون بمثابة نور في طريق العتمة للبسطاء من أهلنا ومبادرتي لما بدأتها على صفحات مواقع “التواصل الاجتماعي ” وجدت ترحيبًا كبيرًا من الجميع سواء قنا أو الأقصر”.

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