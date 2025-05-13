الثلاثاء 13 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي 3 جنيهات وانخفاض كبير في البوري والمكرونة

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 93 إلى 95 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 89 إلى 91 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 360 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 360 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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