لقاء جماهيري لتوضيح ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة

عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، لقاءً مفتوحًا مع عدد من المواطنين، لبحث ملف التقنيين الأراضي حيث يمثل أولوية قصوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلين في جهاز مدينة العبور الجديدة، باعتباره من الملفات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والمجتمعي.

وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وتعزيز التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين.

واستعرض ما تم إنجازه في هذا الملف على المستويين الإداري والقانوني، من فرز الطلبات وإجراء 12 قرعة تقنين ناجحة، بالإضافة إلى الجهود الميدانية التي شملت ترفيق مساحات كبيرة من الأراضي المضافة، وتسليمها فعليًّا للمواطنين، وبدء إصدار تراخيص البناء، الذي انطلق بالفعل لبعض الحالات

كما حرص رئيس الجهاز على الاستماع إلى استفسارات المواطنين وطمأنتهم بأن الجهاز يضع هذا الملف على رأس أولوياته، ويعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني والتنموي، ويكفل حقوق المواطنين في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة.

واستمع رئيس الجهاز الى عدد من المواطنين باستفسارات ومقترحات وتم الرد عليهم في حوار متبادل وفي ختام اللقاء، توجه رئيس الجهاز بالشكر للحضور، مشيدًا بروح الحوار البناء، ومؤكدًا أهمية استمرار التواصل من خلال اللقاءات المفتوحة والقنوات الرسمية لضمان سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين الجهاز والمواطنين.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، في العديد من الملفات، موضحا التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بشأن دراسات تأثيرات استعمالات الأراضي بالقاهرة الكبرى لدراسة أوجه التنمية والتطور المستدام المؤثر على التنمية العمرانية لهذه المنطقة وأثرها، بجانب التطلع لتعزيز التعاون بملفات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون بين الشركات المصرية واليابانية، لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال المياه والصرف والتحلية، للتعظيم من المنتج المحلى من المعدات والمستلزمات اللازمة لتلك المشروعات.

واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي ومخزون الوحدات السكنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، لتعظيم الاستفادة منها، ومنح الحوافز والتيسيرات لدعم وتشجيع الاستثمار.

وأعرب السفير/ فوميو إيواي عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع مصر، وخاصة في مجالات البنية الأساسية ومدن الجيل الرابع، نظرًا لما تمتلكه الشركات اليابانية من تقنيات حديثة في تلك المجالات، مشيدًا بالتجربة العمرانية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، سواءً في مجال تنمية المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بشأن الملفات المطروحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

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