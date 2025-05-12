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ثقافة وفنون

مملكة الحرير، كريم محمود عبد العزيز يروج لأحدث أعماله الدرامية

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

طرحت منصة يانجو بلاي، منذ قليل، بوستر الفنان كريم محمود عبد العزيز من مسلسله الجديد “مملكة الحرير” والذي سيعرض قريبًا عبر المنصة.

وظهر كريم في البوستر وهو يخفي إحدى عينيه بقطعة من القماش ويرتدي ملابس تنتمي إلى الماضي.

ونشر كريم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام البوستر وأرفقه بتعليق “مملكة الحرير.. قريبًا”، ولاقى المنشور تفاعلًا من الفنانين والجمهور.

 

الانتهاء من تصوير مسلسل مملكة الحرير 

وكان المخرج بيتر ميمي قد أعلن من قبل عن إنتهاء تصوير مسلسل “ مملكة الحرير”، الذي يقوم بإنتاجه، حيث نشر صورة لفريق عمل المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “إهداء إلى روح أخويا وصديقي فتحي إسماعيل اللي كان متحمس جدًّا للمشروع ده.. إن شاء الله عمل ضخم ومختلف”.

 

مسلسل مملكة الحرير

مسلسل مملكة الحرير يتكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الفانتازيا، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمود غريب، وأحمد غزي.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز عرض له مؤخرا مسلسل "البيت بيتي 2"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

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