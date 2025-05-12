تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى المبارك، تعرف على مواعيدها

أعلنت السكة الحديد تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥م.

أولا: تشغيل قطارات إضافية مكيفة:

١- تشغيل قطاري التالجو ۲۰٤۱/۲۰٤٠ بين القاهرة أسوان وبالعكس.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥ فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة ۲۰:۲۰ يصل أسوان الساعة ١٠: ٨.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم ٢٠٤١ من أسوان إلي القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط حيث يقوم من أسوان الساعة ١٦:٥٠ يصل القاهرة الساعة ٠٤:٥٠

ثانيا: تشغيل قطاري ١٩٤٧/١٩٤٦ ثانية فاخرة بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

- إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم ١٩٤٦ من القاهرة إلي أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥ فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢١:٥٠ يصل أسوان الساعة ۱۰:۰٥.

- إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم ١٩٤٧ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط حيث يقوم من أسوان الساعة ٢٢:٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۱:۱٥ .

ثالثا: تشغيل قطاري ١٩٤۳/۱۹٤٢ فرنساوى مطور بين القاهرة / الاقصر وبالعكس.

- إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/١ يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم ١٩٤٢ من القاهرة إلي الاقصر حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٥

فقط يقوم من القاهرة الساعة ٢٢:٣٠ يصل الاقصر الساعة ٠٨:٥٥.

- إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم ١٩٤٣ مـن الاقصر إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط حيث يقوم من الاقصر الساعة ٢٣:١٠ يصل القاهرة الساعة ٠٩:١٥

رابعا: تشغيل قطاري ١٩٣٩/١٩٣٨ ثالثة مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

- اعتبارًا من ليلة ٢/١ يونيو ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم ۱۹۳۸ من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ١٦/١٥ يونيو ٢٠٢٥.

فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة ٠٠:٣٥ يصل أسوان الساعة ١٢:٣٠.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٦/٢ يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم ۱۹۳۹ من أسوان إلي القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٦/١٦ فقط حيث يقوم من أسوان الساعة ٢١:٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۰:۲٥ .

خامسا : تشغيل قطاري ١٩٣٧/١٩٣٦ VIP بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس.

- يتم تشغيل قطار خاص vip رقم ۱۹٣٦ من الإسكندرية إلى أسوان يوم ٢٠٢٥/٦/٣ فقط يقوم من الإسكندرية الساعة ١٤:١٠ يصل أسوان الساعة ٠٥:١٥ .

- يتم تشغيل قطار خاص vip رقم ۱۹۳۷ من أسوان إلى الاسكندرية يوم ٢٠٢٥/٦/١٢ فقط يقوم من أسوان الساعة ٢١:٤٥ يصل الإسكندرية الساعة ١٣:٣٥.

سادسا: تشغيل قطارات ٢٢٥٣/٢٢٥٢ للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية) حيث يقوم قطار ٢٢٥٢ من القاهرة الساعة ١٧:٠٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٥:٥٥ ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار ٢٢٥٣ يقوم من اسوان الساعة ١٨:٢٠ يوم ۲۰۲٥/٦/۱۳ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:٣٥ .

سابعا: تشغيل قطارات ٢٢٥٥/٢٢٥٤ للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية) حيث يقوم قطار ٢٢٥٤ من القاهرة الساعة ١٠: ١٨ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٧:٢٥ ويخصص بالكامل للاتحاد النوعي من القاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان الرحلة العودة بقطار ٢٢٥٥ يقوم من اسوان الساعة ١٧:٤٠ يوم ۲۰۲٥/٦/١٣ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:٢٥ .

ثامنا: تشغيل قطارات ٢٢٤٥/٢٢٤٤، ٢٢٤٧/٢٢٤٦ للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلي أسوان وبالعكس بتركيب

عدد (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية.

- يقوم قطار ٢٢٤٤ من القاهرة الساعة ١٨:٣٥ يوم ٢٢٥/٦/٤ فقط لأسوان يصلها الساعة ٠٧:٠٠ كالجدول المرفق ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار ٢٢٤٥ يقوم من أسوان الساعة ١٨:٢٠ يوم ۲۰۲٥/٦/١٤ فقط إلى القاهرة يصلها الساعة ٠٧:٢٥ .

- يقوم قطار ٢٢٤٦ من القاهرة الساعة ١٩:٣٥ يوم ۲۰۲٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٨:٣٥ كالجدول المرفق ويخصص بالكامل للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة ولا يصرف علية تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ علي الفوارغ بأسوان الرحلة العودة بقطار ٢٢٤٧ يقوم من أسوان الساعة ١٧:٤٠ يوم ۲۰۲٥/٦/١٤ فقط إلي القاهرة يصلها الساعة ٠٧:١٥ .

تاسعا: تشغيل قطاري ٢٢٥١/٢٢٥٠ لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية).

- يقوم قطار ٢٢٥٠ من الإسكندرية الساعة ٢٠: ١٥ يوم ۲۰۲٥/٦/٤ فقط يصل أسوان الساعة ٠٧:٤٥ كالجدول المرفق ويخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة بقطار ٢٢٥١ من أسوان الساعة ١٤:١٥ يوم ٢٠٢٥/٦/١٣ فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة ٠٧:٠٥.

عاشرا: تشغيل قطاري ٢٢٤٩/٢٢٤٨ للأندية النوبية بالإسكندرية من الإسكندرية الى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (۹) عربات ثالثة تهوية ديناميكية.

- يقوم قطار ٢٢٤٨ من الإسكندرية الساعة ١٧:٤٠ يوم ٢٠٢٥/٦/٤ يصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ كالجدول المرفق ويخصص بالكامل للأندية النوبية بالإسكندرية ولا يصرف عليه تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور ويتم التحفظ على الفوارغ بأسوان لرحلة العودة ٢٢٤٩ يقوم من أسوان الساعة ٢١:٥٠ يوم ٢٠٢٥/٦/١٣ إلى الإسكندرية يصلها الساعة ١٤:٠٥ .

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