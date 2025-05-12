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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل أتالانتا وروما 1/1 في الشوط الأول

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا ضد روما بنتيجة 1/1، في المباراة المقامة على ملعب جيويس، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا في الدقيقة 9، وتعادل بريان كريستانتي لفريق روما في الدقيقة 32.

 

تشكيل أتالانتا ضد روما 

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، أوديلون كوسونو، راؤول بيلانوفا، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: شارل دي كيتيلاري، إيديرسون، ماريو باساليتش، مارتن دي رون.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، ماتيو ريتيجي.

تشكيل روما أمام أتالانتا 

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: ديفين رينش، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، أنجيلينو، زكي شيليك.

خط الوسط: بريان كريستانتي، كواديو كونيه، ماتياس سولي.

خط الهجوم: إلدور شومورودوف، أرتيم دوفبيك.

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