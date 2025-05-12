لتغيبهم عن العمل، محافظ سوهاج يحيل مدير مركز طب الأسرة بأولاد حمزة و11 من العاملين للتحقيق

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة مفاجئة شملت قرية أولاد حمزة التابعة لمركز المنشاة، وقرية عرابة أبيدوس ومدينة البلينا.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية أولاد حمزة التابعة لمركز المنشاة، حيث تبين غياب مدير المركز و11 من العاملين، مما أثر سلبًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي وتضررهم من حالات الغياب المتكر.

وعلى الفور، قرر المحافظ إحالة جميع المتغيبين للتحقيق، واستبعاد مدير المركز من موقعه، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لرفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوى الخدمة، خاصة في مجال طب الأطفال.

سرا يتفقد الوضع العام بشوارع البلينا

كما تفقد المحافظ عددا من المرافق الخدمية بقرية عرابة ابيدوس بالبلينا، شملت مجمع الخدمات الحكومية، الوحدة الصحية، ومدرسة مجمع عرابة أبيدوس الابتدائية المشتركة، حيث لاحظ تدني مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية، وسوء حالة غرفة التعقيم، وتعطل جهاز الأسنان، إضافة إلى نقص الأدوية، ووجه سراج بسرعة رفع كفاءة الوحدة، وتحسين مستوى النظافة، وتوفير الأدوية غير المتوفرة بشكل عاجل.



وفي أحد المخابز بالقرية، اكتشف المحافظ مخالفة في أوزان الخبز وعدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ووجه بتحرير محضر تمويني ضد صاحب المخبز.



وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة البدء الفوري في أعمال تمهيد وتسوية طريق العرابة من الطريق السريع وحتى معبد أبيدوس، تمهيدًا لرمي طبقة التربة الزلطية وبدء أعمال الرصف خلال أسبوع.



كما تابع سراج حركة الأسعار في عدد من المحال التجارية بالبلينا، وراجع مدى توافر وجودة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، مؤكدًا على أهمية ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة.



والتقى سراج خلال زيارته لهذه المواقع عددا من المواطنين واستمع الى مطالبهم، واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها بتلبية عدد من الطلبات فورا وإحالة عدد آخر من الطلبات للجهات المعنية للفحص والدراسة والعرض على المحافظ بالنتائج.

زيارة لمعبدي أبيدوس والأوزوريون

كما شملت الجولة زيارة لمعبدي أبيدوس والأوزوريون، حيث تابع المحافظ حركة توافد الأفواج السياحية، والتقى أحد الوفود السياحية الزائرة للمنطقة، مرحبًا بهم ومتمنيًا لهم زيارة ممتعة، والذين حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه.

وفي ختام جولته، تفقد المحافظ مدخل مدينة البلينا وأعمال الرصف الجارية بشارع المنشية بطول 420 مترًا، موجّهًا بإزالة الإعلانات العشوائية، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والتجميل، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الرصف، مع تشكيل لجنة مختصة لاستلام الأعمال بعد الانتهاء منها.

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