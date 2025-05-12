السفيرعمرو الجويلى يستعرض الأولويات التنموية والتمويلية والتكنولوجية فى أفريقيا

شارك السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، كمتحدث فى الاجتماع التحضيرى الأفريقي للإعداد لمؤتمر تقييم نتائج قمة نظم الغذاء بمقر الأمم المتحدة فى نيروبي.

السفير عمرو الجويلى يؤكد على ضرورة التكامل الأفريقي

وأبرز السفير عمرو الجويلى، فى مداخلات وفد مصر، أهمية التكامل فيما بين العمليات الأممية التفاوضية المنعقدة هذا العام، بما في ذلك مؤتمر تمويل التنموية المقرر انعقاده في أسبانيا في يونيو المقبل والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة في نوفمبر القادم.

السفير عمرو الجويلي، فيتو

وشدد الوفد المصري في مداخلاته، على أهمية الأبعاد المتعلقة بالتمويل وتشجيع الاستثمار والتوسع فى استخدام الادوات التمويلية المبتكرة. كما عرض التحديات التى تواجه القارة كنتيجة لغياب ممرات غذائية دولية تخدم دول القارة ويجعلها عرضة للتأثر بالصدمات المرتبطة بسلاسل الامداد الدولية، ومن ثم أهمية تشجيع عملية تخزين الحبوب وتشجيع التجارة الأفريقية البينية فى دول القارة مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس في هذا الصدد.

مساعد وزير الخارجية يعرض البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، على أهمية تحقيق التكامل فيما بين استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ٢٠٢٦-٢٠٣٥ وإعلان كامبالا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وبين استراتيجيات نظم الغذاء والتغذية على مستوى القارة الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء وتلك التي تواجه نُدرة الموارد المائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.