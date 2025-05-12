الإثنين 12 مايو 2025
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أخبار مصر

تفاصيل مسابقة القطار الكهربائى لتكريم بعض الركاب

مسابقة المترو والقطار
مسابقة المترو والقطار الكهربائى

اعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق استمرار مسابقات مبادرة ازرع شجرة، والتى تشمل تكريم الفائزين بمسابقة أعلى راكب يستخدم القطار الكهربائى، من خلال مسح ضوئى لأحد الروابط مع كل رحلة للراكب ، ويتم اختيار الفائز وتكريمه من خلال  زراعة شجرة باسمه 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

ضمن شراكتنا المستمرة مع شجرها، بنكرّم أكتر ركاب عملوا رحلات بقطار العاصمة من خلال زراعة شجرة مثمرة باسمهم كل شهر—علشان كل رحلة تبقى خطوة حقيقية نحو بيئة أفضل.ويمكن المشاركة من خلال الرابط التالى 

في يناير، بدر زهير عبد العاطي ساهم بتقليل 78 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وفي فبراير، حلمي عبد المحسن قلّل 63 كجم، أما في مارس، إدوارد مقبل ياني فقلّل 30 كجم. بنزرع لمصر خضرة… رحلة ورا التانية 

كن جزء من التغيير! امسح الكود الموجود في محطات قطار العاصمة واملأ الاستمارة علشان تتزرع شجرة باسمك وتكون مساهم في مستقبل أخضر لمصر

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الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق الشركة المشغلة للخط الثالث ثاني اكسيد الكربون زراعة شجرة مثمرة تكريم الفائزين

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