5 أندية تتنافس على موهوب مانشستر سيتي على رأسهم ليفركوزن

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، بأن نادي باير ليفركوزن ينافس 4 أندية إنجليزية، على ضم جيمس ماكاتي، موهبة مانشستر سيتي.

صراع خماسي على جيمس ماماتي لاعب مانشستر سيتي

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفركوزن ينافس أندية ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وكريستال بالاس، من أجل ضم ماكاتي.

وأضافت أن مانشستر سيتي لن يمانع رحيل ميكاتي، مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أشارت إلى أن باير ليفركوزن تواصل مع مانشستر سيتي بشكل مباشر، من أجل ضم ماكاتي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الناديين يدرسان حاليا بنود الاتفاق على الصفقة.

في الوقت ذاته، لفتت إلى أن هناك أندية أخرى من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

وأشارت إلى أن بيب جوارديولا مدرب السيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في خوض دقائق أكثر.

وشارك ماكاتي في 24 مباراة فقط هذا الموسم، وسجل 7 أهداف.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

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