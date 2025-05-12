مصرع طفل أسفل عجلات القطار في قنا

لقي صبي مصرعه، اليوم الاثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال عودته من رعي الأغنام في قرية جراجوس، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صبي في حادث قطار على المزلقان في قرية جراجوس مركز قوص.



وبعد الفحص تبين مصرع ز.ع.ع، يبلغ من العمر 12 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال عودته من رعي الأغنام في قرية جراجوس مركز قوص.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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