الهلال السعودي يمنح برونو فيرنانديز أسبوعا لحسم الصفقة

تواصل إدارة نادي الهلال السعودي، مفاوضاته لضم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الصيف المقبل.

الهلال السعودي يمنح برونو فيرنانديز مهلة أخيرة

ويستهدف الهلال التعاقد مع اللاعب البرتغالي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس إن الهلال لا يزال على تواصل مع برونو، وسيُعقد اجتماعًا جديدًا معه هذا الأسبوع.

وأوضح بن جاكوبس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الهلال سيمنح فيرنانديز أسبوعًا واحدًا فقط لتقديم رده النهائي نظرًا لضرورة حسم الزعيم للتعاقدات قبل كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن موقف مانشستر يونايتد لا يزال ثابتًا بأن فيرنانديز ليس للبيع، بينما لم يتحرك قائده أي خطوة حتى الآن للرحيل.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق أن فهد بن نافل رئيس الهلال، اجتمع بوكلاء برونو فيرنانديز، وقدم العرض المالي للاعب لمدة ثلاث سنوات، بخلاف التكفل بالشرط الجزائي لكسر عقده مع ناديه والبالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

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