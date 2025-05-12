قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي يعلن تدريب 48 شابا بالورش المتنقلة بكفر الشيخ

نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ، وبالتعاون مع حزب حماة وطن حفل ختامى لإتمام تدريب عدد 48 متدربا على المهن المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء أ.ح أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حُماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور محمد توفيق مبروك رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالشركات والوحدات التابعة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.



ونجح الشباب في اجتياز التدريب والذى استمر لمدة ثلاث اسابيع على مجموعة من المهن المختلفة، وهى (صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية الكهربائية، صيانة وإصلاح الشاشات، النجارة،طرق لف المحولات والمحركات الكهربائية، التركيبات والتوصيلات الكهربائية)، وذلك باستخدام وحدات التدريب المتنقلة التابعة لقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، وبواسطة كوادر فنية متخصصة.

توفير الأيدى العاملة المؤهلة وفق أحدث النظم التكنولوجية

وخلال مراسم الاحتفال رحب اللواء أ.ح أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حُماة الوطن بوفد قطاع التدريب، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لخدمة التنمية الإقتصادية لمصر من خلال توفير الأيدى العاملة المؤهلة وفق أحدث النظم التكنولوجية، معربًا عن خالص تقديره للوزير " محمد صلاح " ؛ لدور سيادته في تنفيذ مثل هذه المبادرات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدولة، بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات وخبرات تكنولوجية متطورة،

مجال التدريب والتعليم الفنى

كما تم توجيه التحية لقطاع التدريب ودوره الرائد فى مجال التدريب والتعليم الفنى ومشاركته الفعالة فى كافة المشروعات والمبادرات القومية لخدمة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم تهنئة المتدربين وحثهم بأن يسخروا ما اكتسبوه من مهارات لخدمة بلدهم.

وبدوره أعرب المهندس وليد فاروق حافظ مدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة فى كلمة ألقاها نيابة عن المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب عن توفير كافة أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والقطاع الخاص؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا أن المشاركة فى هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ مخططات قطاع التدريب ببرنامج عمل الحكومة، والذى يتضمن تأهيل مواطنى قرى ومراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على مجموعة من المهن المختلفة للمساهمة فى الحد من معدلات البطالة، معربًا عن خالص تقديره لدور الحزب فى إنجاح تنفيذ البرامج التدريبية المنعقدة بمحافظة كفر الشيخ.

مؤسسة تعليمية وتدريبية متكاملة

وفي النهاية أعرب المتدربون عن تقديرهم وشكرهم لوزير الدولة للإنتاج الحربي وفريق العمل بقطاع التدريب ؛ لما لمسوه من إعداد جيد للبرامج التدريبية، وإهتمام من جانب المدربين، وتطبيقات عملية أثناء التدريب، مما جعلهم مؤهلين للإلتحاق بسوق العمل بكفاءة.

جدير بالذكر أن قطاع التدريب يعد مؤسسة تعليمية وتدريبية متكاملة ؛ حيث يضم عدد (2) مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالسلام وحلوان إلي جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بالإضافة إلي مجموعة المنشآت التدريبية المتطورة والتي تتضمن ورش هندسية ومعامل كيميائية وهندسية متخصصة على أعلى مستوى تكنولوجي، ومركــز التـدريب القيادي والتخصصي، والذي يقوم بتأهيل كوادر العاملين بالإنتاج الحربي في مختلف المجالات التخصصية، كما أن قطاع التدريب يحرص على تطبيق نظم الجودة في كافة محاور العمل، مما يجعل قطاع التدريب قادرًا على إنجاز دوره الوطنى فى الإرتقاء بالتعليم الفنى والمساهمة فى توفير الأيدى العاملة المؤهلة وفق أحدث النظم التكنولوجية.

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