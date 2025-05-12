اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم مونديال الحامول بمركز شباب القليعة (صور)

نظّم اتحاد شباب كفر الشيخ "مونديال الحامول" الرياضي بمركز شباب القليعة، والذي تضمن إقامة دوري خماسي لكرة القدم، وسط أجواء رياضية مميزة وتفاعل شبابي كبير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن "مونديال الحامول" يمثل انطلاقة لسلسلة من الأنشطة التي تستهدف خدمة شباب الحامول وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في صقل مهارات الشباب وترسيخ القيم الإيجابية بينهم.

شهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق، تأهل منها إلى المباراة النهائية فريقا "السلاهيب" و"الحلافي"، حيث تمكن فريق السلاهيب من الفوز بنتيجة 4-1، مقدمًا أداءً مميزًا نال إعجاب الحضور. وفي ختام البطولة، تم تتويج فريق السلاهيب بكأس البطولة.

أقيمت الفعاليات بإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومجدى التهامى،مدير ادارة شباب الحامول، وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية، ومحمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وبحضور محمد الراجحي، ومحمود عبد الغفار منسق الإدارة الفرعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشبابية وأعضاء الاتحاد.

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