حكم سويسري لإدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، عن تعيين الحكم السويسري ساندرو شيرر لإدارة مباراة النهائي في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في الثامن من يونيو المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ بألمانيا.

لكن يويفا لم يحدد بعد من سيدير مباراتي نصف النهائي بين ألمانيا والبرتغال، وإسبانيا وفرنسا.

طاقم حكام نهائي دوري الأمم الأوروبية

وسيساعد شيرر في التحكيم مواطناه ستيفان دي ألمييدا وجوناس إرني، بينما سيكون الحكم الرابع الهولندي سردار جوزوبويوك.

ويعد الحكم السويسري (36 عاما) دوليا منذ عام 2015 وأدار 11 مباراة في منافسات الأندية لليويفا الموسم الحالي.

وأدار في أغسطس الماضي مباراة كأس السوبر القاري التي فاز فيها ريال مدريد على أتالانتا.

وستقام أول مباراة في نصف نهائي دوري الأمم بين ألمانيا والبرتغال في ميونخ في الرابع من يونيو، بينما ستقام المباراة الثانية في اليوم التالي في شتوتجارت بين منتخب إسبانيا، حامل اللقب، وفرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.