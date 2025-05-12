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رياضة

حكم سويسري لإدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية،
دوري الأمم الأوروبية، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، عن تعيين الحكم السويسري ساندرو شيرر لإدارة مباراة النهائي في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في الثامن من يونيو المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ بألمانيا.

لكن يويفا لم يحدد بعد من سيدير مباراتي نصف النهائي بين ألمانيا والبرتغال، وإسبانيا وفرنسا.

طاقم حكام نهائي دوري الأمم الأوروبية 

وسيساعد شيرر في التحكيم مواطناه ستيفان دي ألمييدا وجوناس إرني، بينما سيكون الحكم الرابع الهولندي سردار جوزوبويوك.

ويعد الحكم السويسري (36 عاما) دوليا منذ عام 2015 وأدار 11 مباراة في منافسات الأندية لليويفا الموسم الحالي.

وأدار في أغسطس الماضي مباراة كأس السوبر القاري التي فاز فيها ريال مدريد على أتالانتا.

وستقام أول مباراة في نصف نهائي دوري الأمم بين ألمانيا والبرتغال في ميونخ في الرابع من يونيو، بينما ستقام المباراة الثانية في اليوم التالي في شتوتجارت بين منتخب إسبانيا، حامل اللقب، وفرنسا. 

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ساندرو شيرر يويفا دوري الأمم الأوروبية الاتحاد الاوروبي لكرة القدم

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