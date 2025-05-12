الإثنين 12 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سامح حسين ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة

سامح حسين؛ فيتو
سامح حسين؛ فيتو

يحل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبل.

يحكي سامح حسين عن كواليس برنامج "قطايف" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي.

 

برنامج قطايف

ويقول سامح إنه كان يحلم بتقديم محتوى مفيد وهو ما جرى مع قطايف، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته والتي جاءت من كافة أرجاء الوطن العربي.

ويضيف حسين إنه كان يبكي طوال شهر رمضان امتنانًا لفضل الله عليه، فهو لم يقدم عمل في رمضان منذ قرابة 12 عامًا فيما كان قطايق تعويضًا كبيرًا.

وانضمت أسرة حسين له خلال اللقاء، حيث تقول زوجته إنها حذرته من خوض التجربة خوفًا من انتقادات البعض، لكنه كسب رهانه معها.

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سامح حسين منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى برنامج قطايف

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