السياحة تحدد 19.5 ألف جنيه سعر تذكرة سفر حجاج المستوي البري لقرعة السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري وتصل إلى 19.5 ألف جنيه، وذلك لسفر 7 آلاف و500 حاج إلى الأراضي المقدسة من خلال 218 شركة سياحية عبر 185 حافلة سياحية عبر ميناء نوبيع.

أسعار تذاكر رحلات الحج السياحي للمستوي البري

وتستعد وزارة السياحة والآثار لبدء تفويج أولي رحلات الحج السياحي للمستوي الربي في الـ21 ذو القعدة الجاري.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على الشركات السياحية المنفذة للحج ضرورة تحري الحذر التام من إجراء أي تعديل في برامج الحجاج أو تغيير مواقعهم بالمشاعر المقدسة، حيث إنه حال ثبوت مخالفة ذلك ستقوم الوزارة بتوقيع العقوبات القانونية المقررة والتي تصل إلى إلغاء الترخيص.



خطة وزارة السياحة لتقديم خدمات الحجاج



وطالبت الوزارة الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات؛ حفاظًا على مصالح الحجاج والشركات معًا، وذلك وذلك في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار لرعاية وحماية مصالح وحقوق الحجاج لموسم حج 1446 هجريًا، وفى ضوء قانون 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون 84 لسنة 2022 والخاص بإصدار قانون تنظيم الحج.

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