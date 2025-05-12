قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري (صور)



قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.

وذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي. ويشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفًا واحدًا: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن.



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