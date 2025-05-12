وزير العدل يستقبل ممثلي الشراكات العالمية والإدماج بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.

وخلال اللقاء، أكد وزير العدل تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيدًا بمبادراتها النوعية، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل” الذي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الفني البنّاء.

من جانبها، أشادت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا بما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة، لاسيما في ما يتعلق بتيسير سبل الوصول للعدالة للفئات الأولى بالرعاية.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة، مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات وتكييفها مع السياقات الوطنية المختلفة.

وقد حضر اللقاء مساعدي وزير العدل المعنيون، حيث شاركوا في المناقشات الفنية التي تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز الحوكمة في قطاع العدالة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا، تضع المواطن في قلب العملية القضائية

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