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اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يشارك في المؤتمر السنوي لـ (الأيوسكو - IOSCO) بقطر

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

تنطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو - IOSCO)، وتستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعات المؤتمر السنوي الخمسين، بصفته نائبًا لرئيس المنظمة الدولية (الأيوسكو -IOSCO) ورئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
 

 

تشهد الفعاليات، مشاركة الدكتور فريد في عدة اجتماعات على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة، تتناول وتسلّط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وبناء القدرات والاستقرار المالي وحماية المستثمرين الأفراد.

 


ويشارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في عدد من الفعاليات والاجتماعات، منها اجتماع مجلس إدارة المنظمة، واجتماع لجنة الرؤساء وتضم جميع رؤساء الهيئات من الأعضاء الرئيسيين والأعضاء المشاركين، واجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC)، واجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، إلى جانب ترأسه لاجتماع شبكة تبني معايير الاستدامة الدولية (GEMC Network) المنبثقة عن لجنة الـ (GEMC)، علاوة على اجتماع لجنة مراقبة أعمال مذكرة التفاهم متعددة الأطراف.
 

 

كما يشهد الدكتور محمد فريد الاحتفال بانضمام هيئات رقابية لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة، ويشارك في دائرة مستديرة تنظمها منظمة (الأيوسكو - IOSCO) مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن سبل تمكين وحماية المستثمرين الأفراد، وكذلك المؤتمر السنوي العام الذي تستضيفه هيئة الأسواق المالية القطرية.

 


جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو - IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

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