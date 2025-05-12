استمرار أعمال توريد القمح بمحافظة قنا بإجمالي 112 ألف طن و781 كيلو حتى الآن

أعلن حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 112781 طنًا من القمح، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لسير عمليات الاستلام بكافة الشون والصوامع والنقاط المخصصة بالمحافظة.

كميات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة

وأشار “القط” إلى أن محافظة قنا شهدت هذا العام زيادة ملحوظة في كميات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إقبال كثيف من الموردين والمزارعين، ما يعكس وعي الفلاحين بأهمية دعم الدولة وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن أعمال استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة لذلك، وسط تيسيرات كبيرة لضمان سهولة إجراءات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين.

وأكد “القط” أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من الموردين أو المزارعين، أو الإبلاغ عن أي معوقات قد تعترض عمليات التسليم، ويتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية منظومة التوريد.

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