الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار أعمال توريد القمح بمحافظة قنا بإجمالي 112 ألف طن و781 كيلو حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

 

أعلن حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 112781 طنًا من القمح، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لسير عمليات الاستلام بكافة الشون والصوامع والنقاط المخصصة بالمحافظة.

كميات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة

وأشار “القط” إلى أن محافظة قنا شهدت هذا العام زيادة ملحوظة في كميات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إقبال كثيف من الموردين والمزارعين، ما يعكس وعي الفلاحين بأهمية دعم الدولة وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن أعمال استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة لذلك، وسط تيسيرات كبيرة لضمان سهولة إجراءات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين.

وأكد “القط” أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من الموردين أو المزارعين، أو الإبلاغ عن أي معوقات قد تعترض عمليات التسليم، ويتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية منظومة التوريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار اعمال توريد القمح الإحتياطي الاستراتيجي من القمح اعمال توريد القمح القمح المحلي لموسم 2025 توريد القمح بمحافظة قنا قنا محافظة قنا وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا في جولة بنقادة لمتابعة الخدمات والتقنين ودعم الحرف التراثية

قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لتنفيذ مخطط حضري شامل

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف في قنا

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي

الأكثر قراءة

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

أيمن الرمادي: ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة بيراميدز وسعيد بعودة جمهور الأبيض

إسكان النواب تستمع لعدد من المحافظين بشأن الإيجار القديم الأحد بعد المقبل

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

ترامب عن تقديم قطر طائرة كهدية: ساعدناهم كثيرا

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

أسعار الصالون والرُّكنة بمعرض صنع في دمياط بمدينة نصر (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

المزيد
الجريدة الرسمية