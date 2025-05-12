قرار من النيابة ضد المتهم بسرقة الشقق السكنية بدائرة قسم قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بارتكاب جرائم سرقة مساكن في دائرة قسم شرطة قصر النيل، مستخدمًا أسلوب كسر الباب.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب، وتم ضبط المسروقات داخل مسكنه بناءً على إرشاده.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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