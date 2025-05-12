نائب محافظ قنا في جولة بنقادة لمتابعة الخدمات والتقنين ودعم الحرف التراثية

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، زيارة ميدانية إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سبل تحسين كفاءة الأداء بقنا

رافق نائب المحافظ خلال الجولة ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة، حيث استهل الزيارة بتفقد منظومة العمل داخل المركز، والتعرف على آليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، وسبل تحسين كفاءة الأداء.

وخلال جولته، حرص نائب محافظ قنا، على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على المركز، حيث ناقش معهم مدى رضاهم عن سرعة وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول سريعة للمشكلات الطارئة.

وأكد نائب المحافظ، أن المراكز التكنولوجية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وتهدف إلى تقديم خدمات حكومية ميسرة وفعالة، لافتًا إلى أن الجولات الميدانية المتكررة تعكس حرص المحافظة على دعم رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات.

وعلى هامش الجولة، ووفقًا لتكليفات محافظ قنا بعقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين في كل مركز، شهد الدكتور حازم عمر اللقاء الأسبوعي مع أهالي مركز نقادة، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، ووجّه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.

كما عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسئولي ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وتناول الاجتماع معدلات تلقي الطلبات، وإجراءات الفحص والمعاينة، إلى جانب مناقشة الموقف الحالي للطلبات قيد البت، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية في إنهاء الإجراءات.

وفي ختام زيارته، تفقد نائب المحافظ منطقة صناعة الأواني الفخارية بالشيخ علي، حيث تابع مراحل التصنيع، واطّلع على الفرن الجديد المُقدّم من برنامج تنمية الصعيد وتحديث الصناعة، والذي يتميز بكونه مزودًا بغطاء مبطن بمادة "الفايبر" العازلة، ويمنع تسرب الحرارة، ويعمل عبر أنابيب البوتاجاز، ويضم أفوميتر لقياس درجات الحرارة، ومخارج خاصة للنار، وتبلغ سعته نحو 500 قطعة فخارية متوسطة الحجم.

كما شملت الجولة تفقد مجمع مواقف سيارات نقادة، حيث استمع نائب المحافظ، إلى شكاوى عدد من السائقين، ووجّه المسؤولين بسرعة دراسة المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول فورية لها، بما يحقق انتظام العمل داخل الموقف وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

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