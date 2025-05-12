على غرار فيلم عصابة حمادة وتوتو، القبض على عاطل وزوجته بتهمة السرقة بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية بحبس رجل وزوجته،عاطلين عن العمل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب عدة جرائم سرقة في منطقة السيدة زينب.

وأسفرت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين شكّلا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تنفيذ السرقات بطرق متعددة، منها "المغافلة، توصيل الأسلاك، والفك"، واعترفا بارتكاب ثماني وقائع سرقة مختلفة.

وبمواجهتهما، أرشدا عن جزء من المسروقات التي تم العثور عليها داخل منزلهما، كما أقرا ببيع باقي المسروقات لعميلين سيئي النية يديران مركز اتصالات (سنترال) في دائرة قسم شرطة دار السلام، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهما وبحوزتهما بعض من المسروقات.

وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين لاستكمال التحقيق، كما وجهت لهما تهمة السرقة.

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