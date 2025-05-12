أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من جامعة ولاية وست فيرجينيا الأمريكية

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفدًا أكاديميًا رفيع المستوى من مؤسسة البحث والتطوير بجامعة ولاية وست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية (West Virginia State University - WVSU).

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جامعة ولاية وست فيرجينيا الأمريكية

وضم الوفد الزائر نخبة من القيادات الأكاديمية والعلمية البارزة:

ديبورا ويليامز – نائب رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتورة آمي سميث – نائب الرئيس المشارك، وعميد ومدير البحوث، الدكتور أوميـش ك. ريدي – أستاذ بالجامعة، الدكتور عبد الرحمن إلياس – مستشار رئيس الأكاديمية وعضو المجلس الاستشاري، وأخصائي في التنمية والزراعة العالمية، ورئيس مؤسسة Right Steps Foundation بالهند.

من جانب أكاديمية البحث العلمي، شارك في الاجتماع كل من: الدكتور عمرو فاروق – مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية الدكتور أحمد جبر – المشرف على قطاع المجالس النوعية، الدكتورة منى النعا – المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، الدكتورة رنا رفاعي – منسق التعاون الدولي بالأكاديمية.

تناولت جلسات النقاش فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية، خاصةً في قطاعات الزراعة، والتعليم العالي، والتنمية الريفية، حيث تم بحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة، وتبادل للباحثين والطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من الحضور العلمي الدولي للأكاديمية.

وقد رحبت الدكتورة جينا الفقي بالوفد، مشيدةً بعراقة جامعة وست فيرجينيا وتميزها في مجالات البحث والتطوير، ومؤكدةً أن الأكاديمية منفتحة على شراكات استراتيجية مع مؤسسات علمية مرموقة حول العالم بما يخدم التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر والمنطقة.

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