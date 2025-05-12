الدبلوماسية الثقافية إحدى أدوات القوة الناعمة، تفاصيل لقاء بدر عبدالعاطي مع وزير الثقافة

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية الثقافية كونها إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر وإسهامها فى التقارب بين الدول والشعوب، مشيدًا بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة لبناء الجسور بين مصر والعالم.

تعزيز مكانة مصر دوليًا

ودار نقاش بين الوزيرين حول سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتكثيف المشاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دوليًا وإبراز الحضارة والثقافة المصرية الفريدة.

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