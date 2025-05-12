الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المركز القومي للبحوث يستضيف سمير فرج في ندوة حول إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي

سمير فرج في ندوة
سمير فرج في ندوة بالمركز القومي للبحوث، فيتو
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور مؤسسات البحث العلمي في دعم الأمن القومي المصري من خلال رفع الوعي العام، وتعزيز ثقافة إدارة الأزمات، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة الاستراتيجية، مشيدًا بجهود المركز القومي للبحوث في تنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في بناء كوادر قادرة على فهم التحديات الراهنة.

سمير فرج في ضيافة المركز القومي للبحوث في ندوة عن تحديات الأمن القومي

في هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العسكري الإستراتيجي، خلال ندوة تثقيفية ألقى خلالها اللواء فرج محاضرة بعنوان "إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي المصري"، وذلك في إطار جهود المركز لدعم الوعي القومي وتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية.

وفي كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز القومي للبحوث يُعد أكبر المراكز البحثية في مصر، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، ويهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة. وقد عرض خلال اللقاء فيلمًا توثيقيًا تناول نشأة المركز وتاريخه وتطوره.

عقب الندوة، قام اللواء سمير فرج بجولة تفقدية لمعرض المنتجات البحثية بالمركز، حيث أشاد بما شاهده من تطور في مجالات البحث والتطوير، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا للمؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويُعد من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء هيئة البحوث والقيادات الإدارية بالمركز، واختُتمت الفعالية بقيام رئيس المركز بإهداء درع تذكاري للواء فرج تقديرًا لدوره الوطني البارز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي الأمن القومى المصرى المركز القومي للبحوث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث

مواد متعلقة

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تفعيل المبادرات والبرامج والمنح المشتركة

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لمنح بحثية ممولة بالكامل للباحثين المصريين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية