المركز القومي للبحوث يستضيف سمير فرج في ندوة حول إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور مؤسسات البحث العلمي في دعم الأمن القومي المصري من خلال رفع الوعي العام، وتعزيز ثقافة إدارة الأزمات، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة الاستراتيجية، مشيدًا بجهود المركز القومي للبحوث في تنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في بناء كوادر قادرة على فهم التحديات الراهنة.

سمير فرج في ضيافة المركز القومي للبحوث في ندوة عن تحديات الأمن القومي

في هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العسكري الإستراتيجي، خلال ندوة تثقيفية ألقى خلالها اللواء فرج محاضرة بعنوان "إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي المصري"، وذلك في إطار جهود المركز لدعم الوعي القومي وتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية.

وفي كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز القومي للبحوث يُعد أكبر المراكز البحثية في مصر، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، ويهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة. وقد عرض خلال اللقاء فيلمًا توثيقيًا تناول نشأة المركز وتاريخه وتطوره.

عقب الندوة، قام اللواء سمير فرج بجولة تفقدية لمعرض المنتجات البحثية بالمركز، حيث أشاد بما شاهده من تطور في مجالات البحث والتطوير، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا للمؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويُعد من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء هيئة البحوث والقيادات الإدارية بالمركز، واختُتمت الفعالية بقيام رئيس المركز بإهداء درع تذكاري للواء فرج تقديرًا لدوره الوطني البارز.

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