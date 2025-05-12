مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش في جمهورية الإكوادور، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الإكوادور الصديق ولأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.