مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقات نارية، إثر مشاجرة نشبت بين مجموعة أشخاص بالأسلحة النارية في قرية السليمات، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة في قرية السليمات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع “ب”، بطلقات نارية إثر مشاجرة بين مجموعة أشخاص بالأسلحة النارية في قرية السليمات مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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