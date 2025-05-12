لو عندك أكثر من عداد مسبق الدفع، الكهرباء تحدد خطوات التمييز بين الكروت

يفاجئ بعض المواطنين بحدوث لغط بين كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع خاصة في حالات المنازل التي تحتوي على أكثر من عداد للكهرباء.

خطوات التميز بين كروت العدادات مسبوقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات التعرف علي تمييز العدادات مسبوقة الدفع إذا كانت لوحة العداد تحتوي على أكثر من عداد بنفس الاسم.

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين ان كارت العدادات مسبوقة الدفع مميزة بوجود استيكر برقم المشترك، كما يمكن للمشتركين التعرف على الكارت الخاص بكل عداد من خلال شاشة رقم العداد وشاشة رقم المشترك.

وجدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة شهر مايو

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل والتي يجري تحصيلها خلال شهر مايو الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير.

محافظ شركات المحمول.

تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة.

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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