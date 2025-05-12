رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع تحقيق الإتاحة والوصول الشامل لذوي الإعاقة

عقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة مشروع تحقيق الإتاحة والوصول الشامل لذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسن حمدى الأستاذ بكلية التربية، الدكتور حسين أبو المجد مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، وجمال ملاك المهندس بمركز المعلومات بالجامعة.

ملف حقوق ذوي الإعاقة

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع سبل تحقيق إتاحة كافة الخدمات لـ ذوي الإعاقة بالجامعة فى كافة المحاور البنية التحتية، مصادر التعليم والتعلم، التوعية والتدريب، وتوفير وسائل النقل الآمنة والمريحة، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بملف حقوق ذوي الإعاقة لضمان الحفاظ على جميع حقوقهم، من خلال توفير فرص التعليم والتعلم وفرص العمل وتهيئة المرافق العامة والعمل على تحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم.

كما وجه بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا للمشروع برئاسة رئيس الجامعة المشرف العام للمشروع، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ونائب المشرف العام للمشروع، وعضوية كل من الدكتور حسن حمدى الأستاذ بكلية التربية، الدكتور حسين ابو المجد مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، وجمال ملاك المهندس بمركز المعلومات بالجامعة.

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