نائب وزير الإسكان يفتتح معرض وتريكس التاسع لمعالجة وتنقية المياه

افتتح اليوم الإثنين الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر وتريكس لمعالجة وتنقية وتحلية المياه بمركز معارض مصر الدولي بالتجمع الخامس، والذي يستمر لمدة ٣ أيام، ويرافقه الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي لمعرض وتريكس.

وشارك في الافتتاح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة و٣٠ سفيرا وقنصل وممثلا لدول أفريقية ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية والإنتاج الحربي.

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالا كبيرا من الزوار والخبراء والمتخصصين في مجال المياه.

وعبر الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان عن سعادته بما وجده في المعرض من شركات وعارضين مصريين وأجانب يقدمون أحدث التكنولوجيا في مجال تحلية ومعالجة المياه، مؤكدا أن معرض وتريكس يتطور عاما بعد الآخر، ونشاهد دائما شراكات استثمارية وتعميق للصناعة المحلية.

وأكد أن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة للنهوض بالريف المصري، حقق نقلة حضارية وتنموية كبيرة تعتمد على خدمة المجتمع وتوفير مياه نقية وسكن كريم وتعليم متميز ومعرض مثل وتريكس يوفر من خلال العارضين كل احتياجات ملف معالجة المياه وتنقيتها.

ومن جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والشريك الاستراتيجي لمعرض وتريكس في نسخته التاسعة إن المعرض هذا العام يوفر أحدث المعدات والماكينات المتخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وهناك إقبال كبير من الأشقاء الأفارقة على زيارة المعرض والتعرف على كل ما هو جديد في ملف المياه.

وأكد أنه يوجد قرابة ٣٠ سفيرا ودبلوماسيا إفريقيا بالمعرض يبحثون عن كل ما هو جديد في هذا المجال ونقل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى بلادهم.

كما أكد أن هدف المعرض والجمعية أيضا تعميق التصنيع المحلي وخلق شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأوضح يسري الشرقاوي أن برنامج حياة كريمة الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل معرض وتريكس محط أنظار الجميع للاستعانة به في توفير شبكات معالجة المياه وتنقيتها ضمن برنامج حياة كريمة.

وتقول الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي لمعرض وتريكس أن المعرض هذا العام يقام على مساحة ٢٠ ألف متر موزعة على صالة ١و ٢ بمركز المعارض ويضم قرابة 450 شركة عارضة سواء أجنبية من إيطاليا وفرنسا وتركيا والصين وألمانيا واليونان وغيرها أو شركات حكومية أو خاصة مصرية وتستهدف يزور المعرض هذا العام أكثر من ٣٥ ألف زائر متخصص وخبير في مجال المياه ومعالجتها.

ويتميز معرض وتريكس في نسخته التاسعة هذا العام بتواجد حكومي بشكل كبير بالمعرض ويوجد لأول مرة جناح لوزارة الإسكان ويضم كل الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالمياه والصرف الصحي هذا فضلا عن مشاركة قوية لجهاز مستقبل مصر والشركة القابضة لمياه الشرب وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثل في الشركة الوطنية للمقاولات ولدينا شركات كبيرة مشاركة من الصين وتركيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا الهند وكلها مقدمة حلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في وتريكس هذا العام.

وأشارت الدكتورة دعاء عبد الهادي إلى وجود مؤتمر على مدار أيام المعرض بضم جلسات متخصصة تضم قامات من الوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للحديث عن ملف المياه وتنقيتها ومعالجتها، وكل ما هو جديد من تكنولوجيا حديثة ومتطورة في هذا المجال.

وأوضحت دعاء عبد الهادي أنه بجانب نقل التكنولوجيا العالمية في ملف المياه للسوق المصري ويهدف المعرض أيضا إلى عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص المصري والشركات الأجنبية المشاركة بهدف تعميق التصنيع المحلي واستقطاب مستثمرين أجانب في السوق المصري وهذا يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعة المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية وبالفعل على مدار النسخ السابقة للمعرض تم عقد شراكات صناعية بين الشركات الأجنبية بخبراتها وإمكانياتها التكنولوجية، وكذلك الشركات المصرية وهذا انعكس في النسخة الحالية من وتريكس في زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.

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