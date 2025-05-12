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ثقافة وفنون

بسنت السبقي: شهرتي ليست مرتبطة بحياتي الشخصية

بسنت السبقي وتامر
بسنت السبقي وتامر حسني، فيتو

قالت الفنانة بسنت السبقي، إنها نجحت في أن تترك بصمة لدى الجمهور من خلال الأدوار المتنوعة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أن شهرتها لم تكن مرتبطة بحياتها الشخصية أو بخبر خطوبتها السابق من الفنان تامر حسني، والذي أثار الجدل عام 2023 بعد تصريحاتها التلفزيونية حول علاقتهما السابقة.

وأضافت السبقي في تصريحاتها: "موضوع تامر حسني قديم وخلص، وأنا مش مستنية الناس تعرفني من حياتي الشخصية. الحمد لله عملت أدوار علمت مع الناس، وعرفوني من خلالها وحبوني من غير ما يعرفوا عني أي تفاصيل شخصية."

 

من هي بسنت السبقي؟

بسنت السبقي بدأت مشوارها الأكاديمي في كلية الإعلام، وعملت لفترة في مجال التحقيقات الصحفية، كما قدمت العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، قبل أن تتجه إلى التمثيل.

أعمالها الفنية
اقتحمت بسنت الوسط الفني وشاركت في عدد من الأعمال الفنية البارزة، أبرزها: مسلسل "آدم" مع الفنان تامر حسني، فيلم "أهواك" مع نجم الجيل، مسلسل "دكتور أمراض نسا"، مسلسل "البلطجي"، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلًا جيدًا من الجمهور والنقاد.

وكانت الفنانة قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2023 بعد إعلانها في مقابلة تلفزيونية أنها كانت مخطوبة سابقًا لتامر حسني، مشيرة إلى أن تلك العلاقة كانت أحد أسباب ابتعادها لفترة عن الإعلام.

بسنت أكدت في ختام تصريحاتها أنها تركز حاليًا على مشوارها الفني، وتسعى لتقديم أدوار أكثر تنوعًا تبرز قدراتها التمثيلية، بعيدة تمامًا عن الأضواء المثارة حول حياتها الخاصة.

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بسنت السبقي و تامر حسني الفنانة بسنت السبقي بسنت السبقي تامر حسني

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