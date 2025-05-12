السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا ، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وبحضور سكرتارية الجلسة أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى يوم 14 يناير 2024، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم "عبد الله. ا. ر"، البالغ من العمر 23 عامًا، ويعمل عاملًا، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر كانت معدّة للبيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض من نوع "كتر" دون تصريح قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، في القضية التي حملت رقم 2262 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 356 لسنة 2024 كلي قنا.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، صدر الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات القضائية لمواجهة جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع، والتصدي لمظاهر حمل الأسلحة بدون ترخيص.

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