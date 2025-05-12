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أخبار مصر

السيسي يوجه بتعزيز التواصل بين هيئة قناة السويس وعملائها وتوطيد علاقاتها مع الخطوط الملاحية الكبرى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيتو
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، واستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة. 
 

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